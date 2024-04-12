Макрон: Франція візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що його країна візьме участь у саміті щодо миру в Україні, який у червні пройде у Швейцарії.

Про це Макрон сказав під час візиту на оборонне підприємство поблизу Бордо, його цитує Укрінформ, повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції зазначив, що хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення цього форуму.

"Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру", – заявив французький лідер.

Він додав, що Франція тісно працює над цим питанням.

"Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила", – додав Макрон.

Напередодні стало відомо, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

У середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах.