Макрон: Франция примет участие в Саммите мира в Швейцарии

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что его страна примет участие в саммите по миру в Украине, который в июне пройдет в Швейцарии.

Об этом Макрон сказал во время визита на оборонное предприятие вблизи Бордо, его цитирует Укринформ, сообщает "Европейская правда".

Президент Франции отметил, что хотел бы поздравить Швейцарию за ее приверженность к проведению этого форума.

"Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира", – заявил французский лидер.

Он добавил, что Франция тесно работает над этим вопросом.

"Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, которые хотят длительного мира, то есть мира, который уважает международное право и правила", – добавил Макрон.

Накануне стало известно, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

В среду правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.