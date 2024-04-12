У Німеччині заарештували підлітків, підозрюваних у плануванні ісламського теракту

На заході Німеччини заарештували трьох підлітків, підозрюваних у плануванні ісламського теракту.

Про це повідомила в п'ятницю прокуратура, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Die Zeit.

Троє підозрюваних – дві дівчини 15 і 16 років і 15-річний хлопець – походять з різних частин землі Північний Рейн-Вестфалія, найбільш густонаселеної в Німеччині.

Вони були заарештовані після того, як суд видав ордери на їхній арешт у великодні вихідні, повідомили в прокуратурі Дюссельдорфа.

Підлітків підозрюють у тому, що вони оголосили про свою готовність здійснити ісламістський теракт і планували такий напад, йдеться в заяві прокуратури.

Прокурори не уточнили, наскільки були розроблені ці плани, і сказали, що не можуть надати більше деталей через молодий вік підозрюваних і розслідування, яке досі триває.

Усі троє перебувають під вартою в очікуванні можливих звинувачень у закликах до скоєння вбивства і ненавмисного вбивства, а також у підготовці серйозного акту насильства.

Німецька інформаційна агенція DPA, посилаючись на неназвані джерела в органах безпеки, повідомила, що підлітки створили чат, і що вони ще не розробили конкретний план нападу із зазначенням часу і місця.

Нагадаємо, раніше у МВС Німеччини оголосили про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа.

Ці заходи підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що у цьому немає нічого незвичайного.