В Германии арестовали подростков, подозреваемых в планировании исламского теракта

На западе Германии арестовали трех подростков, подозреваемых в планировании исламского теракта.

Об этом сообщила в пятницу прокуратура, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Zeit.

Трое подозреваемых – две девушки 15 и 16 лет и 15-летний парень – происходят из разных частей земли Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной в Германии.

Они были арестованы после того, как суд выдал ордера на их арест в пасхальные выходные, сообщили в прокуратуре Дюссельдорфа.

Подростков подозревают в том, что они объявили о своей готовности совершить исламистский теракт и планировали такое нападение, говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры не уточнили, насколько были разработаны эти планы, и сказали, что не могут предоставить больше деталей из-за молодого возраста подозреваемых и расследования, которое до сих пор продолжается.

Все трое находятся под стражей в ожидании возможных обвинений в призывах к совершению убийства и непредумышленного убийства, а также в подготовке серьезного акта насилия.

Немецкое информационное агентство DPA, ссылаясь на неназванные источники в органах безопасности, сообщило, что подростки создали чат, и что они еще не разработали конкретный план нападения с указанием времени и места.

Напомним, ранее в МВД Германии объявили о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом.

Эти меры поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что в этом нет ничего необычного.

