CBS: США очікують масованих ударів Ірану по Ізраїлю вже 12 квітня

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може завдати масового удару безпілотниками та ракетами по Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства в Дамаску, де перебували іранські генерали.

Про це повідомив американський телеканал CBS News із посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

За оцінками співрозмовників CBS News, Іран може випустити по Ізраїлю "понад 100 безпілотників і десятки ракет", націлених на військові об'єкти. У США вважають, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу.

Джерела CBS News допускають, що іранці можуть вдатися до менш масштабної атаки, щоб уникнути ескалації, але вважають реальною саму її ймовірність.

На цьому тлі Державний департамент США закликав американських громадян в Ізраїлі утриматись від поїздок за межі міст, захищених системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Тегеран публічно не повідомив, як і коли завдасть удару у відповідь. Якщо він вирішить завдати прямого удару по Ізраїлю, це, побоюються американські посадовці, може перерости в "набагато ширший регіональний конфлікт".

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.

Німецька Lufthansa на тлі напруги оголосила про кількаденне призупинення своїх рейсів до Тегерану.