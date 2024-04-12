CBS: США ожидают массированных ударов Ирана по Израилю уже 12 апреля

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может нанести массированный удар беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске, где находились иранские генералы.

Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на два источника, пишет "Европейская правда".

По оценкам собеседников CBS News, Иран может выпустить по Израилю "более 100 беспилотников и десятки ракет", нацеленных на военные объекты. В США считают, что Израилю будет сложно защититься от нападения такого масштаба.

Источники CBS News допускают, что иранцы могут прибегнуть к менее масштабной атаке, чтобы избежать эскалации, но считают реальной саму ее вероятность.

На этом фоне Государственный департамент США призвал американских граждан в Израиле воздержаться от поездок за пределы городов, защищенных системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Тегеран публично не сообщил, как и когда нанесет ответный удар. Если он решит нанести прямой удар по Израилю, это, опасаются американские чиновники, может перерасти в "гораздо более широкий региональный конфликт".

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов. Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули, что не причастны к этому.

Немецкая Lufthansa на фоне напряжения объявила о приостановлении своих рейсов в Тегеран на ближайшие дни.