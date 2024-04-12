Молдова розірвала безвіз з Еквадором після рекомендації Єврокомісії

Молдова розірвала договір про безвіз із Еквадором після рекомендації Єврокомісії скоригувати політику безвізового режиму із третіми країнами, громадянам яких потрібна віза для поїздок до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Відповідний проєкт парламент ухвалив у другому читанні на засіданні 12 квітня.

Ініціатива денонсувати угоду виходила від міністерства закордонних справ Молдови.

Відомство врахувало зауваження Європейської комісії про те, що візова політика Молдови не повністю відповідає списку третіх країн, громадяни яких мають одержувати візу для короткострокового перебування в ЄС.

"У зв'язку з цим Європейська комісія рекомендувала Молдові скоригувати політику в цій галузі, зокрема щодо країн, що становлять загрозу нелегальній міграції або безпеці Європейського Союзу. Слід зазначити, що громадянам Республіки Еквадор потрібні візи для поїздок до країн-членів ЄС", – заявила пресслужба парламенту.

Влада Молдови стверджує, що денонсація цієї угоди з Еквадором не спричинить негативних наслідків, оскільки обсяг торгівлі між двома країнами – $300 тис.

Нагадаємо, Молдова сподівається розпочати переговори щодо вступу в Євросоюз до кінця червня цього року.

Також у Молдові планують провести референдум про вступ до ЄС.