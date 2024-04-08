Молдова, як і Україна, сподівається почати переговори з ЄС до кінця червня

Молдова сподівається розпочати переговори щодо вступу в Євросоюз до кінця червня цього року.

Про це посол Молдови при ЄС Данієла Морар розповіла в інтерв'ю Newsmaker, пише "Європейська правда".

Морар зазначила, що зараз влада зосереджена на виконанні рекомендацій Єврокомісії, процедурі скринінгу законодавства та підготовці до переговорів щодо вступу до ЄС.

За словами дипломата, влада Молдови розраховує розпочати переговори до кінця червня 2024 року. "Ми сподіваємося на підтримку у цьому питанні держав-членів", – додала Морар.

На питання, як вона оцінює шанси Молдови у процесі вступу до ЄС, дипломат відповіла, що Молдова рухається до ЄС швидше, ніж країни Західних Балкан.

"Наприклад, процес скринінгу в цих країнах тривав понад рік, майже два роки. У нашому випадку – з лютого до кінця травня", – сказала Морар.

Раніше повідомляли, що українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Глава українського уряду Денис Шмигаль підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року.

Читайте також детальну статтю "Європейської правди" про проєкт Єврокомісії переговорної рамки для України, яка стане регламентом переговорів про вступ до ЄС.