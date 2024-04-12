Молдова разорвала безвиз с Эквадором после рекомендации Еврокомиссии

Молдова расторгла договор о безвизе с Эквадором после рекомендации Еврокомиссии скорректировать политику безвизового режима с третьими странами, гражданам которых необходима виза для поездок в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Соответствующий проект парламент принял во втором чтении на заседании 12 апреля.

Инициатива денонсировать соглашение исходила от министерства иностранных дел Молдовы.

Ведомство учло замечание Европейской комиссии о том, что визовая политика Молдовы не полностью соответствует списку третьих стран, граждане которых должны получать визу для краткосрочного пребывания в ЕС.

"В связи с этим Европейская комиссия рекомендовала Молдове скорректировать политику в этой области, в частности, в отношении стран, представляющих угрозу нелегальной миграции или безопасности Европейского Союза. Следует отметить, что гражданам Республики Эквадор нужны визы для поездок в страны-члены ЕС", – заявила пресс-служба парламента.

Власти Молдовы утверждают, что денонсация этого соглашения с Эквадором не приведет к негативным последствиям, поскольку объем торговли между двумя странами – $300 тыс.

Напомним, Молдова надеется начать переговоры по вступлению в Евросоюз до конца июня этого года.

Также в Молдове планируется провести референдум о вступлении в ЕС.