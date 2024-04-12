Уряд Франції оголосив про кроки для боротьби з домаганнями в армії

Міністерство оборони Франції оголосило про нові заходи та внутрішнє розслідування у зв'язку зі звинуваченнями у безкарності за сексуальне насильство в армії після того, як у ЗМІ набула резонансу історія колишньої військовослужбовиці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в статті для Le Monde оголосили французький міністр оборони Себастьєн Лекорню і державна секретарка міністерства у справах ветеранів Патрісія Міральєс.

Урядовці підкреслили, що сексуальне насильство чи домагання над військовослужбовцем робить його "жертвою акту братовбивства, про який ви зобов'язані заявити".

"За наявності достатньо вагомих підстав для підозри у зґвалтуванні або сексуальному нападі, обвинуваченого систематично відсторонятимуть від служби", – написали вони.

Також Лекорню й Міральєс оголосили про внутрішнє розслідування у Збройних силах Франції. Воно буде спрямоване на оцінку ефективності чинного комітету, створеного в 2014 році і названого на честь грецької богині правосуддя Феміди, який мав займатись розглядом подібних звинувачень.

Сексуальне насильство у французькій армії стало гарячою темою після публікації історії колишньої військовослужбовиці Військово-морських сил Франції Манон Дюбуа. Жінка розповіла, що у 18-річному віці не раз зазнавала сексуального насильства з боку співслужбовця.

Чоловіка не покарали, а перевели на інший корабель. Коли туди ж прибула Дюбуа, він продовжив домагатись її. Після скарги його відсторонили від роботи на 10 днів, але він залишився служити на борту, і Дюбуа довелося продовжувати подавати йому їжу.

За даними Міністерства оборони Франції, минулого року військові отримали 226 заяв про сексуальне насильство або домагання. Жінки становлять понад 16% військовослужбовців Франції.

Нагадаємо, у 2021 році Німеччина вивела з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 осіб через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.