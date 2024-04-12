Правительство Франции объявило о шагах для борьбы с домогательствами в армии

Министерство обороны Франции объявило о новых мерах и внутреннем расследовании в связи с обвинениями в безнаказанности за сексуальное насилие в армии после того, как в СМИ получила резонанс история бывшей военнослужащей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в статье для Le Monde объявили французский министр обороны Себастьен Лекорню и государственный секретарь министерства по делам ветеранов Патрисия Миралес.

Чиновники подчеркнули, что сексуальное насилие или домогательства над военнослужащим делает его "жертвой акта братоубийства, о котором вы обязаны заявить".

"При наличии достаточно веских оснований для подозрения в изнасиловании или сексуальном нападении, обвиняемый будет систематически отстраняться от службы", – написали они.

Также Лекорню и Миральес объявили о внутреннем расследовании в Вооруженных силах Франции. Оно будет направлено на оценку эффективности действующего комитета, созданного в 2014 году и названного в честь греческой богини правосудия Фемиды, который должен был заниматься рассмотрением подобных обвинений.

Сексуальное насилие во французской армии стало горячей темой после публикации истории бывшей военнослужащей Военно-морских сил Франции Манон Дюбуа. Женщина рассказала, что в 18-летнем возрасте не раз подвергалась сексуальному насилию со стороны сослуживца.

Мужчину не наказали, а перевели на другой корабль. Когда туда же прибыла Дюбуа, он продолжил домогаться ее. После жалобы его отстранили от работы на 10 дней, но он остался служить на борту, и Дюбуа пришлось продолжать подавать ему еду.

По данным Министерства обороны Франции, в прошлом году военные получили 226 заявлений о сексуальном насилии или домогательствах. Женщины составляют более 16% военнослужащих Франции.

Напомним, в 2021 году Германия вывела из миссии НАТО в Литве взвод Бундесвера численностью около 30 человек из-за скандала с антисемитскими песнями, а также сообщения о насилии и сексуальных домогательствах.