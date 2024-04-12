Польша назвала смерть гражданина от израильского удара в Газе убийством

Правительство Польши назвало убийством смерть польского гуманитарного работника в результате израильских авиаударов в Газе убийством и потребовало от Израиля поддержки польского расследования этого дела.

Об этом во время заседания польского Сейма 12 апреля заявил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам Бартошевсього, гибель 35-летнего гражданина Польши Дамиана Соболя и еще шестерых работников благотворительной организации World Central Kitchen, которые раздавали еду в Газе, была "шокирующей и тревожной".

Он добавил, что Польша ожидает от Израиля "полного сотрудничества" в расследовании, начатом польской прокуратурой в родном городе Соболя – Перемышле на юго-востоке Польши – по статье об убийстве.

Замглавы польского МИД назвал "неадекватным" расследование Армии обороны Израиля, которая отстранила двух офицеров и объявила выговор трем другим из-за нарушения правил ведения боевых действий.

Семеро волонтеров гуманитарной организации World Central Kitchen, в том числе поляк, были убиты в секторе Газа 1 апреля. Организация сообщила, что их обстреляла израильская армия. Инцидент произошел, когда работники доставляли продовольственную помощь, которая прибыла в Газу несколькими часами ранее кораблем с Кипра.

Вице-спикер Сейма Польши и политик ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак назвал обстрел конвоя военным преступлением. В ответ израильский посол в Варшаве Яков Ливне разместил в Twitter (X) сообщение, которое вызвало возмущение в Польше.

В конце концов Варшава вызвала посла в МИД, но решила его не высылать.