Пентагон увеличивает присутствие на Ближнем Востоке на фоне угрозы со стороны Ирана

Министерство обороны США решило перебросить дополнительные силы и средства в регион Ближнего Востока на фоне подготовки к возможной атаке Ирана на Израиль.

Об этом журналистам ряда американских СМИ, в частности CNN, сообщил неназванный представитель Пентагона, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, этот шаг направлен на "усиление региональных усилий по сдерживанию и усиление защиты американских войск".

Пентагон работает над усилением противовоздушной обороны войск США, дислоцированных в Ираке и Сирии, которые с октября по февраль более 100 раз подвергались атакам со стороны поддерживаемых Ираном марионеточных сил.

По данным CNN, США не ожидают, что Иран или поддерживаемые им силы нападут на американских военных в рамках ответного удара по Израилю, но на всякий случай передислоцируют силы и средства.

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов. Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули, что не причастны к этому.

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может выпустить по Израилю "более 100 беспилотников и десятки ракет", нацеленных на военные объекты.

В США оценивают, что Израилю будет сложно защититься от нападения такого масштаба.