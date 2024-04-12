Axios: Іран застеріг США від втручання у свої бойові дії проти Ізраїлю

Іран непублічно попередив Сполучені Штати, що в разі втручання в потенційні бойові дії між іранськими та ізраїльськими силами буде атакувати американські війська в регіоні.

Про це повідомив портал Axios із посиланням на трьох американських посадовців, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників Axios, Іран в останні дні заявив урядам кількох арабських країн, що вважає США відповідальними за атаку Ізраїлю по своєму консульству в Дамаску – що Вашингтон категорично заперечує.

"Іранське послання полягало в тому, що ми будемо атакувати сили, які атакують нас, тому не жартуйте з нами, і ми не будемо жартувати з вами", – сказав один із них.

За даними розвідки США, які наводить Axios, іранці можуть атакувати американські війська тільки в тому випадку, якщо вони приєднаються до контрнаступу Ізраїлю. Незрозуміло, чи передбачали погрози Тегерана інші варіанти його дій проти США.

Застереження Ірану з’явилось у той час, як США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції,

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може випустити по Ізраїлю "понад 100 безпілотників і десятки ракет", націлених на військові об'єкти.

Після цього Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".