Axios: Иран предостерег США от вмешательства в свои боевые действия против Израиля

Иран непублично предупредил Соединенные Штаты, что в случае вмешательства в потенциальные боевые действия между иранскими и израильскими силами будет атаковать американские войска в регионе.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников Axios, Иран в последние дни заявил правительствам нескольких арабских стран, что считает США ответственными за атаку Израиля по своему консульству в Дамаске – что Вашингтон категорически отрицает.

"Иранское послание заключалось в том, что мы будем атаковать силы, которые атакуют нас, поэтому не шутите с нами, и мы не будем шутить с вами", – сказал один из них.

По данным разведки США, которые приводит Axios, иранцы могут атаковать американские войска только в том случае, если они присоединятся к контрнаступлению Израиля. Непонятно, предусматривали ли угрозы Тегерана другие варианты его действий против США.

Предостережение Ирана появилось в то время, как США и Израиль готовятся к удару Ирана по израильской территории в ближайшие дни – он должен стать ответом на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаске, в результате которого погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции,

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может выпустить по Израилю "более 100 беспилотников и десятки ракет", нацеленных на военные объекты.

После этого Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана было зафиксировано не менее 40 пусков ракет, ответственность за которые взяла на себя проиранская группировка "Хезболла".