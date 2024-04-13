Остання авіакомпанія з ЄС припиняє рейси до Ірану через високу загрозу війни

Авіакомпанія Austrian Airlines до 18 квітня скасувала рейси між Віднем і Тегераном, з огляду на високу загрозу ескалації у регіоні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Austrian Airlines, яка є "дочкою" німецької Lufthansa, оголосила про скасування усіх рейсів з Відня до Тегерану та у зворотному напрямку, з огляду на очікувану ескалацію. Також компанія скоригує маршрути інших своїх міжнародних рейсів, які пролягали через повітряний простір Ірану.

"Безпека наших пасажирів та членів екіпажу є найвищим пріоритетом", – зазначили у компанії.

Оголошення з’явилося дещо пізніше за рішення батьківської авіакомпанії Lufthansa.

Lufthansa та Austrian Airlines – єдині західні авіалінії, які виконують міжнародні рейси до Тегерану. Більшість рейсів здійснюються компаніями з Туреччини та Близького Сходу.

Перед цим у п’ятницю МЗС Австрії слідом за Німеччиною закликало своїх громадян виїздити з Ірану.

Як відомо, США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції.

Байден закликав Іран утриматися від атаки, в той час як Іран, за даними ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнали і їхні сили у регіоні.

Увечері 12 квітня Ізраїль повідомив, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".