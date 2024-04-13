Укр Рус Eng

Остання авіакомпанія з ЄС припиняє рейси до Ірану через високу загрозу війни

Новини — Субота, 13 квітня 2024, 08:27 — Марія Ємець

Авіакомпанія Austrian Airlines до 18 квітня скасувала рейси між Віднем і Тегераном, з огляду на високу загрозу ескалації у регіоні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Austrian Airlines, яка є "дочкою" німецької Lufthansa, оголосила про скасування усіх рейсів з Відня до Тегерану та у зворотному напрямку, з огляду на очікувану ескалацію. Також компанія скоригує маршрути інших своїх міжнародних рейсів, які пролягали через повітряний простір Ірану.

Польща попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід

"Безпека наших пасажирів та членів екіпажу є найвищим пріоритетом", – зазначили у компанії. 

Оголошення з’явилося дещо пізніше за рішення батьківської авіакомпанії Lufthansa.

Lufthansa та Austrian Airlines – єдині західні авіалінії, які виконують міжнародні рейси до Тегерану. Більшість рейсів здійснюються компаніями з Туреччини та Близького Сходу. 

Перед цим у п’ятницю МЗС Австрії слідом за Німеччиною закликало своїх громадян виїздити з Ірану. 

Як відомо, США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції.

Байден закликав Іран утриматися від атаки, в той час як Іран, за даними ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнали і їхні сили у регіоні. 

Увечері 12 квітня Ізраїль повідомив, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Близький Схід Іран Авіарейси