Польща попередила своїх грмадян про поїздки на Близький Схід

МЗС Польщі оновило попередження для поляків щодо поїздок та перебування в Ізраїлі, на палестинських територіях та Лівані на тлі зростання загрози ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву польського МЗС.

Міністерство зазначило, що не можна виключати, що відбудеться раптова ескалація військових дій, яка спричинить значні труднощі з виїздом із цих територій.

"Можлива ескалація може призвести до значних обмежень у авіасполученні та неможливості перетину наземних пунктів пропуску", – повідомило на своєму сайті МЗС Польщі.

Міністерство рекомендувало уникати будь-яких поїздок до сектора Гази та прилеглих районів, а також до прикордонної зони з Ліваном і Сирією та до Єрусалиму. На території Ізраїлю і на окупованих палестинських територіях Міністерство закордонних справ рекомендувало утримуватися від необов’язкових поїздок.

"Ми закликаємо людей, які зараз перебувають в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях, розглянути, чи справді необхідне їхнє подальше перебування", – закликали в міністерстві.

Оновлення також стосується Лівану.

"У зв’язку з триваючим конфліктом у регіоні та нестабільною ситуацією на півдні країни та періодичними перестрілками, а також випадками затримання іноземців, у тому числі громадян Польщі, про які дедалі частіше повідомляють, Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від усіх поїздок до Лівану", – попередили польські дипломати.

Подібні заяви зробили уряди інших західних країн, зокрема США та Франції.

Нагадаємо, Іран пригрозив Ізраїлю розплатою за удар по іранському консульству в Сирії 1 квітня, під час якого було вбито сім членів іранської революційної гвардії. Це викликало побоювання, що і без того нестабільний клімат на Близькому Сході може швидко погіршитися.

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може завдати масового удару безпілотниками та ракетами по Ізраїлю.

Франція наказала евакуювати сім’ї своїх дипломатів з Ірану.

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.