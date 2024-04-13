Последняя авиакомпания из ЕС прекращает рейсы в Иран из-за высокой угрозы войны

Авиакомпания Austrian Airlines до 18 апреля отменила рейсы между Веной и Тегераном из-за высокой угрозы эскалации в регионе.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Austrian Airlines, которая является "дочкой" немецкой Lufthansa, объявила об отмене всех рейсов из Вены в Тегеран и в обратном направлении, учитывая ожидаемую эскалацию. Также компания скорректирует маршруты других своих международных рейсов, которые пролегали через воздушное пространство Ирана.

"Безопасность наших пассажиров и членов экипажа является наивысшим приоритетом", – отметили в компании.

Объявление появилось несколько позже, чем решение Lufthansa.

Lufthansa и Austrian Airlines – единственные западные авиалинии, которые выполняют международные рейсы в Тегеран. Большинство рейсов осуществляются компаниями из Турции и Ближнего Востока.

Перед этим в пятницу МИД Австрии вслед за Германией призвал своих граждан выезжать из Ирана.

Как известно, США и Израиль готовятся к удару Ирана по израильской территории в ближайшие дни – он должен стать ответом на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаске, в результате которого погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции.

Байден призвал Иран воздержаться от атаки, в то время как Иран, по данным СМИ, призвал США не вмешиваться, чтобы нападению не подверглись и их силы в регионе.

Вечером 12 апреля Израиль сообщил, что с территории Ливана было зафиксировано не менее 40 пусков ракет, ответственность за которые взяла на себя проиранская группировка "Хезболла".