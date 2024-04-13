США і Британія заборонили імпорт алюмінію, міді й нікелю з Росії

Сполучені Штати і Британія одночасно оголосили про ембарго на імпорт у свої країни алюмінію, міді та нікелю походженням з Росії, щоб зменшити прибутки РФ та ускладнити їй ведення війни, а також заборонили працювати з ними двом найбільшим у світі біржам у цій сфері.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це опублікували Державний департамент США та уряд Британії.

У заяві Британії зазначають, що скоординована заборона США і Сполученого Королівства на імпорт російських металів охоплює російський експорт алюмінію, міді та нікелю на близько 40 млрд доларів.

Окрім того, російським виробникам цих металів заблокували можливість отримувати прибутки на Лондонській біржі металів і товарній біржі у Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двох найбільших бірж металів, що має серйозно урізати доходи Росії. Проте санкції не охоплять запаси російського металу, які вже на біржі, для зменшення ризиків стабільності ринку – їх можна буде торгувати або виводити з обороту.

"Метали – це основна експортна сировина Росії після енергоресурсів, хоча їхня вартість вже знизилася після початку вторгнення в Україну. У 2022 році вона складала 25 млрд доларів і у 2023 році знизилася до 15 млрд завдяки зусиллям G7 і союзників… Сьогоднішні кроки ще більше обмежать можливості Росії заробляти на своєму все меншому експорті металів, що стане ще одним ударом для фінансування президентом Владіміром Путіним його протиправної війни в Україні", – йдеться у заяві Лондона.

Нагадаємо, Європарламент цього тижня підтримав правила, що дозволяють європейським урядам заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

За даними ЗМІ, за перші три місяці цього року поставки російського СПГ до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС, порівняно з минулим роком.