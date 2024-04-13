США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

Соединенные Штаты и Великобритания одновременно объявили об эмбарго на импорт в свои страны алюминия, меди и никеля происхождением из России, чтобы уменьшить доходы РФ и усложнить ей ведение войны, а также запретили работать с ними двум крупнейшим в мире биржам в этой сфере.

Как сообщает "Европейская правда", заявления об этом опубликовали Государственный департамент США и правительство Великобритании.

В заявлении Великобритании отмечают, что скоординированный запрет США и Соединенного Королевства на импорт российских металлов охватывает российский экспорт алюминия, меди и никеля на около 40 млрд долларов.

Кроме того, российским производителям этих металлов заблокировали возможность получать прибыль на Лондонской бирже металлов и товарной бирже в Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двух крупнейших биржах металлов, что должно серьезно урезать доходы России. Однако санкции не охватят запасы российского металла, которые уже на бирже, для уменьшения рисков стабильности рынка – их можно будет торговать или выводить из оборота.

"Металлы – это основное экспортное сырье России после энергоресурсов, хотя их стоимость уже снизилась после начала вторжения в Украину. В 2022 году она составляла 25 млрд долларов и в 2023 году снизилась до 15 млрд благодаря усилиям G7 и союзников... Сегодняшние шаги еще больше ограничат возможности России зарабатывать на своем все меньшем экспорте металлов, что станет еще одним ударом для финансирования президентом Владимиром Путиным его противоправной войны в Украине", – говорится в заявлении Лондона.

Напомним, Европарламент на этой неделе поддержал правила, позволяющие европейским правительствам запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

По данным СМИ, за первые три месяца этого года поставки российского СПГ во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, по сравнению с прошлым годом.