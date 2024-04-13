Став відомий склад групи експертів з Північної Європи, яка консультуватиме Київ щодо вступу в ЄС

До складу консультативної групи експертів, які консультуватимуть Україну у процесах, пов’язаних зі вступом у ЄС, увійдуть представники шести країн Північної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба уряду України.

До складу групи увійдуть фахові представники країн Північно-Балтійської вісімки (Естонії, Литви, Латвії, Швеції, Ісландії, Фінляндії), які мають значний досвід роботи в інституціях ЄС і були долучені до переговорних процесів.

Зокрема, це:

перемовник у переговорах про вступ Естонії до ЄС Алар Стрейманн (Alar Streimann);

колишній єврокомісар, двічі міністр фінансів Литви Альгірдас Шемета (Algirdas Šemeta);

колишній єврокомісар, латвійський дипломат Андріс Пієбалґс (Andris Piebalgs);

колишній єврокомісар, Міністр у справах ЄС Швеції (2006-2010) Сісілія Мальмстрьом (Cecilia Malmström);

ісландський дипломат, директор з європейських справ і учасник переговорів про вступ до ЄС (2008-2013) Хьоні С. Крістіанссон (Högni S. Kristjánsson);

державний секретар з питань ЄС та міжнародних відносин Швеції (2010-2014) Катаріна Арескуг (Katarina Areskoug); колишній гендиректор Національної земельної служби Литви (2017-2021) Ляймонас Чіакас (Laimonas Čiakas);

колишній постійний представник Фінляндії при ЄС (2017-2021) Мар'я Ріслаккі (Marja Rislakki);

головний переговірник щодо вступу Ісландії до ЄС (2009-2013) Стефан Хаукур Йоханнессон (Stefán Haukur Jóhannesson).

Діяльність групи координуватиме Шведська національна рада торгівлі (National Board of Trade Sweden) – шведська урядова агенція, заснована у 1651 році, яка займається питаннями міжнародної торгівлі, внутрішнього ринку і торговельної політики ЄС.

Нагадаємо, створення цієї ініціативи анонсував міністр закордонних справ Швеції 10 квітня після зустрічі з північноєвропейськими колегами на острові Готланд.

Як відомо, українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Читайте також детальну статтю "Європейської правди" про проєкт Єврокомісії переговорної рамки для України, яка стане регламентом переговорів про вступ до ЄС.