Ирландия и Испания скоординировали шаги по признанию палестинского государства

Ирландия приблизилась к тому, чтобы официально признать палестинское государство и хотела бы сделать это скоординировано с Испанией и другими странами, которые планируют это сделать.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявил новый премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Харрис сделал такое заявление после его первой встречи в Дублине с премьер-министром Испании Педром Санчесом.

"Наша оценка заключается в том, что этот момент стал намного ближе, и мы хотели бы вместе осуществить этот шаг", – сказал Саймон Харрис.

Поездка Санчеса в Дублин была одной из ряда разговоров со странами ЕС по поддержке признания Палестины.

Также он встречался с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стьоре и после того сказал о явных признаках того, что многие страны Европы уже готовы признать Палестину. Ранее Санчес прогнозировал, что признание со стороны Испании может произойти до июля 2024 года.

Стьоре после встречи заявил, что Норвегия готова к признанию палестинского государства, но отказался назвать возможные сроки принятия такого решения.

Испания и Ирландия еще в прошлом месяце объявили, наряду с Мальтой и Словенией, что хотят совместно готовить признание Палестины как государства.

Израиль отреагировал на эти планы заявлением о том, что такая инициатива будет выглядеть как "награда за терроризм" и лишь уменьшит шансы на мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта.