У США засудили до 15 років в’язниці колишнього посла, звинуваченого у шпигунстві на користь Куби

У Сполучених Штатах оголосили обвинувальний вирок колишньому американському послу, звинуваченому у шпигунстві на користь Куби – його засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Міністерство юстиції повідомило про вирок 73–річному Віктору Мануелю Роха, який у 2000-2002 роках був послом у Болівії.

Колишнього дипломата визнали винним за двома звинуваченнями – у змові з метою діяти у ролі агента іноземного уряду та змові з метою обманути США, а також у діях в ролі агента іноземного уряду без передбаченого законом сповіщення. Його звинувачували у тому, що він використовував свій доступ до засекреченої інформації та вплив в інтересах Куби. Прокурори вважають, що агентурна діяльність могла тривати понад чотири десятиріччя, з яких близько 20 років Роха працював у Держдепі.

Вирок є максимальним для таких звинувачень. Роха раніше визнав свою провину.

Нагадаємо, раніше цього тижня стало відомо про рішення Швеції депортувати китайську журналістку, яка прожила в країні майже 20 років і має там родину, через її зв’язки з китайською владою.

Австрія на початку квітня скликала Раду нацбезпеки через затримання російського шпигуна, колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT).