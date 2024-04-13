В США приговорили к 15 годам тюрьмы бывшего посла, обвиненного в шпионаже в пользу Кубы

В Соединенных Штатах объявили обвинительный приговор бывшему американскому послу, обвиняемому в шпионаже в пользу Кубы – его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Министерство юстиции сообщило о приговоре 73-летнему Виктору Мануэлю Роха, который в 2000-2002 годах был послом в Боливии.

Бывшего дипломата признали виновным по двум обвинениям – в сговоре с целью действовать в роли агента иностранного правительства и сговоре с целью обмануть США, а также в действиях в роли агента иностранного правительства без предусмотренного законом уведомления. Его обвиняли в том, что он использовал свой доступ к засекреченной информации и влияние в интересах Кубы. Прокуроры считают, что агентурная деятельность могла длиться более четырех десятилетий, из которых около 20 лет Роха работал в Госдепе.

Приговор является максимальным для таких обвинений. Роха ранее признал свою вину.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о решении Швеции депортировать китайскую журналистку, которая прожила в стране почти 20 лет и имеет там семью, из-за ее связей с китайскими властями.

Австрия в начале апреля созвала Совет нацбезопасности из-за задержания российского шпиона, бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).