У Туреччині одна людина загинула і понад сотню знімали з кабін через аварію на канатній дорозі

У турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 травмовані, ще понад сотню знімали з кабін.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Аварія сталась на канатній дорозі в районі Коньяалти, де того дня було особливо багато туристів через свято. З невідомих причин впав один зі стовпів, внаслідок чого одна кабіна розбилася. Одна людина загинула, десять отримали травми.

Про загиблого повідомляють, що він – громадянин Туреччини, як і майже всі постраждалі; серед них також громадянка Киргизстану.

На місце прибули численні бригади рятувальних служб і гелікоптери берегової охорони, щоб надавати допомогу постраждалим та знімати з кабін понад сотню інших людей, які опинились заблоковані у кабінах на великій на висоті.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.



Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

У службі надзвичайних ситуацій AFAD повідомили, що евакуювали вже 128 людей із 16 кабін і очікують евакуації ще 43 особи.

Нагадаємо, у 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули.

Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини.