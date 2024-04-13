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У Туреччині одна людина загинула і понад сотню знімали з кабін через аварію на канатній дорозі

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Новини — Субота, 13 квітня 2024, 11:18 — Марія Ємець

У турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 травмовані, ще понад сотню знімали з кабін.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Аварія сталась на канатній дорозі в районі Коньяалти, де того дня було особливо багато туристів через свято. З невідомих причин впав один зі стовпів, внаслідок чого одна кабіна розбилася. Одна людина загинула, десять отримали травми. 

 

Про загиблого повідомляють, що він – громадянин Туреччини, як і майже всі постраждалі; серед них також громадянка Киргизстану. 

На місце прибули численні бригади рятувальних служб і гелікоптери берегової охорони, щоб надавати допомогу постраждалим та знімати з кабін понад сотню інших людей, які опинились заблоковані у кабінах на великій на висоті. 

У службі надзвичайних ситуацій AFAD повідомили, що евакуювали вже 128 людей із 16 кабін і очікують евакуації ще 43 особи.

Нагадаємо, у 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули. 

Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини. 

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