У Туреччині одна людина загинула і понад сотню знімали з кабін через аварію на канатній дорозі
Новини — Субота, 13 квітня 2024, 11:18 —
У турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 травмовані, ще понад сотню знімали з кабін.
Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".
Аварія сталась на канатній дорозі в районі Коньяалти, де того дня було особливо багато туристів через свято. З невідомих причин впав один зі стовпів, внаслідок чого одна кабіна розбилася. Одна людина загинула, десять отримали травми.
Про загиблого повідомляють, що він – громадянин Туреччини, як і майже всі постраждалі; серед них також громадянка Киргизстану.
На місце прибули численні бригади рятувальних служб і гелікоптери берегової охорони, щоб надавати допомогу постраждалим та знімати з кабін понад сотню інших людей, які опинились заблоковані у кабінах на великій на висоті.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.– Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.
Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM
У службі надзвичайних ситуацій AFAD повідомили, що евакуювали вже 128 людей із 16 кабін і очікують евакуації ще 43 особи.
Нагадаємо, у 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули.
Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини.