В Турции один человек погиб и более сотни снимали с кабин из-за аварии на канатной дороге
Новости — Суббота, 13 апреля 2024, 11:18 —
В турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 травмированы, еще более сотни снимали с кабин.
Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".
Авария произошла на канатной дороге в районе Коньяалты, где в тот день было особенно много туристов из-за праздника. По неизвестным причинам упал один из столбов, в результате чего одна кабина разбилась. Один человек погиб, десять получили травмы.
О погибшем сообщают, что он – гражданин Турции, как и почти все пострадавшие; среди них также гражданка Кыргызстана.
На место прибыли многочисленные бригады спасательных служб и вертолеты береговой охраны, чтобы оказывать помощь пострадавшим и снимать из кабин более сотни других людей, которые оказались заблокированы в кабинах на большой на высоте.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.– Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.
Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM
В службе чрезвычайных ситуаций AFAD сообщили, что эвакуировали уже 128 человек из 16 кабин и ожидают эвакуации еще 43 человека.
Напомним, в 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.
Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к смерти одного человека.