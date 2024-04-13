В Турции один человек погиб и более сотни снимали с кабин из-за аварии на канатной дороге

В турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 травмированы, еще более сотни снимали с кабин.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на канатной дороге в районе Коньяалты, где в тот день было особенно много туристов из-за праздника. По неизвестным причинам упал один из столбов, в результате чего одна кабина разбилась. Один человек погиб, десять получили травмы.

О погибшем сообщают, что он – гражданин Турции, как и почти все пострадавшие; среди них также гражданка Кыргызстана.

На место прибыли многочисленные бригады спасательных служб и вертолеты береговой охраны, чтобы оказывать помощь пострадавшим и снимать из кабин более сотни других людей, которые оказались заблокированы в кабинах на большой на высоте.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.



Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

В службе чрезвычайных ситуаций AFAD сообщили, что эвакуировали уже 128 человек из 16 кабин и ожидают эвакуации еще 43 человека.

Напомним, в 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.

Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к смерти одного человека.