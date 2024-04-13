Поліція Берліна посилено патрулює місто після заборони великого пропалестинського заходу

Поліція Берліна підвищила присутність на вулицях, готуючись до можливих пропалестинських акцій протесту.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Правоохоронці у Берліні передбачають, що у суботу можуть зібратися спонтанні пропалестинські акції.

У п’ятницю поліція зобов’язала організаторів достроково припинити Палестинський конгрес, який мав тривати три дні, після онлайн-включення на ньому палестинського письменника, на якого накладено "публічну заборону на діяльність" через радикальні висловлювання на адресу Ізраїлю та євреїв.

Поліція обгрунтувала припинення заходу тим, що на події можуть повторитися подібні антисемітські висловлювання.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що вважає рішення правильним і необхідним. "Ми не толеруємо ісламістську пропаганду і мову ненависті щодо євреїв", – наголосила вона.

Після того організатори заходу зареєстрували на суботу пропалестинську акцію протесту на 1500 учасників.

"Чисельність співробітників, яких ми розгорнемо у суботу, буде залежати від ситуації", – повідомила вранці речниця поліції.

Початково у зв’язку з проведенням конгресу планували, що на вулицях будуть чергувати близько 900 правоохоронців.

Конгрес викликав критику з боку різних німецьких партій ще до його початку через формулювання в анонсі події. Мер Берліна Кай Вегнер заявив, що проведення такого заходу в Берліні є неприпустимим, а місто виступає проти "антисемітизму, ненависті і підбурювання проти євреїв".