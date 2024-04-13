Полиция Берлина усиленно патрулирует город после запрета крупного пропалестинского мероприятия

Полиция Берлина повысила присутствие на улицах, готовясь к возможным пропалестинским акциям протеста.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Правоохранители в Берлине предполагают, что в субботу могут собраться спонтанные пропалестинские акции.

В пятницу полиция обязала организаторов досрочно прекратить Палестинский конгресс, который должен был длиться три дня, после онлайн-включения на нем палестинского писателя, на которого наложен "публичный запрет на деятельность" из-за радикальных высказываний в адрес Израиля и евреев.

Полиция обосновала прекращение мероприятия тем, что на событии могут повториться подобные антисемитские высказывания.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что считает решение правильным и необходимым. "Мы не терпим исламистскую пропаганду и язык ненависти в отношении евреев", – подчеркнула она.

После того организаторы мероприятия зарегистрировали на субботу пропалестинскую акцию протеста на 1500 участников.

"Численность сотрудников, которых мы развернем в субботу, будет зависеть от ситуации", – сообщила утром пресс-секретарь полиции.

Изначально в связи с проведением конгресса планировали, что на улицах будут дежурить около 900 правоохранителей.

Конгресс вызвал критику со стороны различных немецких партий еще до его начала из-за формулировок в анонсе события. Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение такого мероприятия в Берлине недопустимо, а город выступает против "антисемитизма, ненависти и подстрекательства против евреев".