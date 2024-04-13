У Молдові готують закон для позбавлення громадянства осіб під міжнародними санкціями

Парламент Молдови у першому читанні схвалив законопроєкт, що передбачає можливість ініціювати позбавлення громадянства Молдови осіб, які опинилися під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Голосування відбулося у п’ятницю 12 квітня, поправки у закон щодо застосування міжнародних санкцій підтримали 52 депутати від керівної партії "Дія і солідарність" (PAS).

Проєкт передбачає, що Служба інформації та безпеки зможе розглядати можливість позбавлення громадянства осіб-громадян Молдови, які потрапили під міжнародні санкції, та, залежно від обставин, ініціювати процедуру позбавлення громадянства.

"Йдеться про певні дії, які відповідні органи мають застосувати у ситуації, коли можуть застосовуватися положення ст. 23 закону про промадянство Молдови (статтею визначено підстави позбавлення громадянства – Ред.). У даному випадку СІБ передає інформацію Агентству держпослуг, яке ініціює процес. А далі є закон про громадянство Молдови, де визначені мотив і процедура [позбавлення громадянства]", – прокоментував співавтор проєкту, депутат PAS Василе Гредінару.

"Усім чудово відомо, що зараз сотні громадян їздять у Росію та привозять до Молдови фінансові ресурси в іноземній валюті для фінансування підривної діяльності проти Молдови. Це злочини, які можуть стати підставою для позбавлення громадянства Молдови. І так, я вважаю, що тих громадян, які працюють проти інтересів Молдови та в інтересах іноземної держави, позбавлення громадянства – це найменше покарання, яке можна запропонувати", – додав депутат.

Депутати від оголошеної неконституційною партії "Шор" розкритикували проєкт, заявивши, що він готувався поспіхом.

Нагадаємо, минулого року ЄС створив новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови.

На його основі під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Пізніше до санкцій за дестабілізацію Молдови приєднались Канада й Норвегія.