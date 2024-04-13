В Молдове готовят закон для лишения гражданства лиц под международными санкциями

Парламент Молдовы в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий возможность инициировать лишение гражданства Молдовы лиц, оказавшихся под международными санкциями.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Голосование состоялось в пятницу 12 апреля, поправки в закон о применении международных санкций поддержали 52 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Проект предусматривает, что Служба информации и безопасности сможет рассматривать возможность лишения гражданства лиц-граждан Молдовы, попавших под международные санкции, и, в зависимости от обстоятельств, инициировать процедуру лишения гражданства.

"Речь идет об определенных действиях, которые соответствующие органы должны применить в ситуации, когда могут применяться положения ст. 23 закона о програжданстве Молдовы (статьей определены основания лишения гражданства – Ред.). В данном случае СИБ передает информацию Агентству госуслуг, которое инициирует процесс. А дальше есть закон о гражданстве Молдовы, где определены мотив и процедура [лишения гражданства]", – прокомментировал соавтор проекта, депутат PAS Василе Грэдинару.

"Всем прекрасно известно, что сейчас сотни граждан ездят в Россию и привозят в Молдову финансовые ресурсы в иностранной валюте для финансирования подрывной деятельности против Молдовы. Это преступления, которые могут стать основанием для лишения гражданства Молдовы. И да, я считаю, что тех граждан, которые работают против интересов Молдовы и в интересах иностранного государства, лишение гражданства – это наименьшее наказание, которое можно предложить", – добавил депутат.

Депутаты от объявленной неконституционной партии "Шор" раскритиковали проект, заявив, что он готовился в спешке.

Напомним, в прошлом году ЕС создал новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы.

На его основе под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

Позже к санкциям за дестабилизацию Молдовы присоединились Канада и Норвегия.