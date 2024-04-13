Соратниця Трампа: Законопроєкт з допомогою Україні можуть розглянути наступного тижня

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона, заявила, що законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню можуть розглянути наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в Twitter (X).

Грін, яка виступає проти допомоги Києву, заявила, що на тлі загрози удару по Ізраїлю з боку Ірану, спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Єврейській державі на розгляд вже цього тижня, але той нібито притримується логіки єдиного пакету.

"Але замість цього він, швидше за все, прив'яже допомогу Ізраїлю з 60 млрд доларів для України наступного тижня, після того, як Ізраїль вже зазнає нападу з боку Ірану, щоб чинити тиск на членів Конгресу з метою фінансування України", – зазначила вона.

З огляду на це конгресвумен закликала не прив'язувати допомогу Ізраїлю з фінансовою підтримкою України.

Напередодні майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.

Нагадаємо, у п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.

Як відомо, Трамп місяцями скептично висловлювався про подальшу допомогу США Україні, стверджуючи, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу. Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України.

Демократи в обох палатах Конгресу зазначили, що готові будуть говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.