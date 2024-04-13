Соратница Трампа: Законопроект по помощи Украине могут рассмотреть на следующей неделе

Конгрессвумен-трампистка Марджори Тейлор Грин, которая ранее инициировала отставку спикера Палаты представителей от республиканцев Майка Джонсона, заявила, что законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню могут рассмотреть на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter (X).

Грин, которая выступает против помощи Киеву, заявила, что на фоне угрозы удара по Израилю со стороны Ирана, спикер Джонсон мог бы вынести отдельный пакет помощи Еврейскому государству на рассмотрение уже на этой неделе, но тот якобы придерживается логики единого пакета.

"Но вместо этого он, скорее всего, привяжет помощь Израилю из 60 млрд долларов для Украины на следующей неделе, после того, как Израиль уже подвергнется нападению со стороны Ирана, чтобы оказать давление на членов Конгресса с целью финансирования Украины", – отметила она.

Учитывая это конгрессвумен призвала не привязывать помощь Израиля с финансовой поддержкой Украины.

Накануне будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, но в виде займа.

Напомним, в пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев, а после того поехал к Трампу.

Как известно, Трамп месяцами скептически высказывался о дальнейшей помощи США Украине, утверждая, что это не имеет значения для жизненно важных интересов США, а основная ответственность в этом вопросе должна лечь на Европу. Взгляды Трампа имеют значительное влияние на республиканцев в Конгрессе, став одним из факторов, усложнивших принятие дополнительного финансирования в поддержку Украины.

Демократы в обеих палатах Конгресса отметили, что готовы будут говорить о помощи Украине в виде займа, если это поможет наконец решить вопрос, хотя это не тот вариант, который они больше всего одобряют.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.