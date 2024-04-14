ЗМІ: у Франції підтверджують, що її сили збивали іранські дрони під час атаки проти Ізраїлю

Французькі ЗМІ отримали підтвердження від джерел, що французькі сили на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану проти Ізраїлю збивали іранські ударні дрони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV, посилаючись на слова "офіційного французького джерела".

Співрозмовник сказав, що французькі військові збили частину з іранських дронів, що летіли у напрямку Ізраїлю над територією Йорданії та Іраку, де є французькі бази. Кількості збитих апаратів не наводять.

"Перехоплення іранських дронів відбулося для того, щоб гарантувати захист французьких баз, а також посприяло захисту Ізраїлю", – сказав співрозмовник.

Генерал Жером Пеллістранді, який коментує для BFMTV у військових темах, деталізував, що Франція використовує базу у Йорданії для боротьби з ІДІЛ. З неї ж відправляли продукти харчування для цивільного населення у секторі Гази.

Раніше речник Армії оборони Ізраїлю відзначив Британію та Францію серед союзників, які допомогли відбити атаку Ірану, але не деталізував, у чому полягав їхній внесок.

США публічно підтвердили, що збили частину іранських ударних дронів і ракет, запущених у напрямку Ізраїлю. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що військові США збили понад 70 повітряних цілей, для цього задіяли системи ППО на есмінцях та винищувачі.