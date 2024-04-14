СМИ: во Франции подтверждают, что ее силы сбивали иранские дроны во время атаки против Израиля

Французские СМИ получили подтверждение от источников, что французские силы на Ближнем Востоке во время массированной воздушной атаки Ирана против Израиля сбили некоторое количество иранских ударных дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на слова "официального французского источника".

Собеседник сказал, что французские военные сбили часть иранских дронов, летевших в направлении Израиля над территорией Иордании и Ирака, где есть французские базы. Количество сбитых аппаратов не приводится.

"Перехват иранских дронов произошел для того, чтобы гарантировать защиту французских баз, а также способствовал защите Израиля", – сказал собеседник.

Генерал Жером Пеллистранди, который комментирует для BFMTV в военных темах, детализировал, что Франция использует базу в Иордании для борьбы с ИГИЛ. С нее же отправляли продукты питания для гражданского населения в секторе Газа.

Ранее представитель Армии обороны Израиля отметил Британию и Францию среди союзников, которые помогли отразить атаку Ирана, но не детализировал, в чем заключался их вклад.

США публично подтвердили, что сбили часть иранских ударных дронов и ракет, запущенных в направлении Израиля. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что военные США сбили более 70 воздушных целей, для этого задействовали системы ПВО на эсминцах и истребители.