Іран погрожує ударами по силах США, якщо ті допоможуть Ізраїлю помститися за атаку

У Тегерані пригрозили США завдати ударів по їхніх силах на Близькому Сході, якщо Штати будуть співпрацювати з Ізраїлем у підготовці відповіді на повітряну атаку Ірану 14 квітня.

Як повідомляє СNN, пише "Європейська правда", з такими заявами на державному телебаченні виступив представник Корпусу вартових Ісламської революції Сардар Багері.

Він заявив, що Іран вважає операцію помсти Ізраїлю завершеною, але буде відповідати, якщо Ізраїль здійснить якісь дії у відповідь.

"Якщо сіоністський режим відреагує, наша наступна операція буде значно масштабнішою", – заявив Багері.

Іран нібито передав попередження Вашингтону через швейцарське посольство про те, що у разі співпраці з Ізраїлем у його подальших діях можуть бути завдані удари по американських базах.

За словами джерел в адміністрації Байдена, президент США у розмові з прем’єром Ізраїлю після атаки зазначив, що Ізраїль може вважати результат переможним для себе та попередив, що Штати не будуть долучатися до можливих атакуючих дій Ізраїлю проти Ірану у відповідь на неї.

Як відомо, Іран анонсував атаку проти Ізраїлю, що врешті відбулась у ніч на 14 квітня, як помсту за удар по його дипломатичній установі у сирійському Дамаску, де загинули семеро військових. Тегеран покладає відповідальність на нього на Ізраїль та США як союзника Ізраїлю.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Відбивати атаку допомагали військові США та Йорданії, в Ізраїлі заявили, що долучалися також Британія і Франція.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.