У Швеції затримали двох підозрюваних у причетності до резонансного вбивства серед вулиці

У Швеції повідомили про затримання двох осіб, які ймовірно причетні до вбивства 39-річного чоловіка Мікаеля на очах у малолітнього сина.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Речниця прокуратури повідомила, що двох затриманих підозрюють у захисті особи, яка скоїла вбивство. Вона не стала розкривати вік підозрюватих, але зазначила, що це двоє молодих хлопців.

У поліції також відмовилися повідомляти будь-які деталі окрім факту затримання, зазначивши, що розслідування ще на "чутливому" етапі.

Водночас у прокуратурі не підтвердили чутки про затримання третьої людини, зазначивши, що факт затримання справді був, але пов’язаний із зовсім іншою справою.

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері у середу у передмісті Стокгольма Скергольмен. 39-річний Мікаель із 12-річним сином їхали на велосипедах у басейн. У підземному переїзді їм трапилася на шляху компанія молодиків, якій чоловік, схоже, зробив зауваження за поведінку. Хтось із компанії дістав вогнепальну зброю і завдав йому смертельного поранення.

Наступного дня на місце вбивства прийшли десятки людей і приїздили також топ-посадовці країни, включно з прем’єр-міністром.

Випадок актуалізував обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях. Випадок у Скергольмені став вже 11-м для Швеції інцидентом застосування вогнепальної зброї на вулиці з початку року та третім для цього району. У попередніх двох, що сталися у березні, 20-річного хлопця застрелили, а 25-річний отримав поранення.

Нагадаємо, у Фінляндії на початку квітня сталася стрілянина у школі в місті поблизу Гельсінкі, у якій 12-річний хлопець вбив однокласника і завдав серйозних поранень двом іншим. Поліція продовжує з’ясовувати мотиви, початково повідомили, що це могла бути образа за булінг (цькування).