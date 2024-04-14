В Швеции задержали двух подозреваемых в причастности к резонансному убийству среди улицы

В Швеции сообщили о задержании двух человек, которые вероятно причастны к убийству 39-летнего мужчины Микаэля на глазах у малолетнего сына.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь прокуратуры сообщила, что двух задержанных подозревают в защите лица, совершившего убийство. Она не стала раскрывать возраст подозреваемых, но отметила, что это двое молодых парней.

В полиции также отказались сообщать какие-либо детали кроме факта задержания, отметив, что расследование еще на "чувствительном" этапе.

В то же время в прокуратуре не подтвердили слухи о задержании третьего человека, отметив, что факт задержания действительно был, но связан с совсем другим делом.

Напомним, убийство произошло вечером в среду в пригороде Стокгольма Скергольмен. 39-летний Микаэль с 12-летним сыном ехали на велосипедах в бассейн. В подземном переезде им попалась на пути компания молодых людей, которой мужчина, похоже, сделал замечание за поведение. Кто-то из компании достал огнестрельное оружие и нанес ему смертельное ранение.

На следующий день на место убийства пришли десятки людей и приезжали также топ-чиновники страны, включая премьер-министра.

Случай актуализировал обсуждение о необходимости решать проблему с безопасностью на улицах. Случай в Скергольмене стал уже 11-м для Швеции инцидентом применения огнестрельного оружия на улице с начала года и третьим для этого района. В предыдущих двух, произошедших в марте, 20-летнего парня застрелили, а 25-летний получил ранения.

Напомним, в Финляндии в начале апреля произошла стрельба в школе в городе вблизи Хельсинки, в которой 12-летний парень убил одноклассника и нанес серьезные ранения двум другим. Полиция продолжает выяснять мотивы, изначально сообщили, что это могла быть обида за буллинг (травлю).