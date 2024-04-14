У Палаті представників США хочуть розглянути питання допомоги Ізраїлю цього тижня

Лідер республіканської більшості у Сенаті Стів Скаліз заявив, що Палата представників скоригує порядок денний на найближчий тиждень, щоб винести на розгляд питання допомоги для Ізраїлю, з огляду на атаку Ірану в ніч на 14 квітня.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У перші години атаки Ірану проти Ізраїлю Скаліз опублікував допис у Twitter (X), в якому зазначив, що Палата представників "відступить від раніше анонсованого графіку на наступний тиждень, щоби натомість розглянути законодавство для підтримки нашого союзника Ізраїлю та притягнення до відповідальності Ірану і його терористичних поплічників".

"Більш детальна інформація про законодавчі акти, які будуть розглядатися, буде повідомлена згодом", – додав він.

Із заяви не зрозуміло, чи Скаліз допустив винесення на розгляд багатостраждального пакета на 95 млрд доларів для заходів у сфері нацбезпеки, вже схваленого в Сенаті, до якого входять 60 млрд для України та 14 млрд для Ізраїлю, чи мав на увазі окремий проєкт, що буде стосуватися лише допомоги Ізраїлю.

Розгляд і схвалення вже підтриманого у Сенаті проєкту малоймовірний, оскільки проти нього виступає консервативне крило республіканців і спікер Майк Джонсон через питання, пов’язані з мексиканським кордоном, та умови надання допомоги Україні. Проблемою є і позиція деяких демократів, які не хочуть давати додаткові кошти Ізраїлю через методи ведення операції проти ХАМАС у секторі Гази.

Нагадаємо, у п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.

Демократи в обох палатах Конгресу зазначили, що готові будуть говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.