В Палате представителей США хотят рассмотреть вопрос помощи Израилю на этой неделе

Лидер республиканского большинства в Сенате Стив Скализ заявил, что Палата представителей скорректирует повестку дня на ближайшую неделю, чтобы вынести на рассмотрение вопрос помощи для Израиля, учитывая атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В первые часы атаки Ирана против Израиля Скализ опубликовал сообщение в Twitter (X), в котором отметил, что Палата представителей "отступит от ранее анонсированного графика на следующую неделю, чтобы вместо этого рассмотреть законодательство для поддержки нашего союзника Израиля и привлечения к ответственности Ирана и его террористических приспешников".

"Более подробная информация о законодательных актах, которые будут рассматриваться, будет сообщена позже", – добавил он.

Из заявления не понятно, Скализ имел в виду рассмотрение проекта о 95 млрд долларов дополнительного финансирования для мер в сфере нацбезопасности, в который входят 60 млрд для Украины и 14 млрд для Израиля, или отдельный проект, который будет касаться только помощи Израилю.

Напомним, в пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от поддержанного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев, а после того поехал к Трампу.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.

Демократы в обеих палатах Конгресса отметили, что готовы будут говорить о помощи Украине в виде займа, если это поможет наконец решить вопрос, хотя это не тот вариант, который они больше всего одобряют.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.