В Іспанії поліція викрила банду в межах розслідування афери з медичним канабісом на $686 млн

В Іспанії поліція викрила банду, яка в межах афери з медичним канабісом обманом привласнила 645 мільйонів євро ($686 млн).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначили іспанські правоохоронці, банда створила маркетингову систему і відвідувала міжнародні ярмарки канабісу, щоб переконати жертв інвестувати в її схему.

"Бізнес-модель, запропонована цією організацією, полягала у використанні капіталу, отриманого від інвесторів, для розвитку партнерських відносин з метою фінансування вирощування конопель. За допомогою цієї системи вони обіцяли жертвам прибуток від 70% до 168% на рік, залежно від виду канабісу, в який вони інвестували", – заявила речниця іспанської поліції Сільвія Гаррідо.

Дев'ять підозрюваних, імена яких не називаються, були затримані за підозрою в шахрайстві в Іспанії, Великій Британії, Німеччині, Латвії, Польщі, Італії та Домініканській Республіці.

За словами поліції, в рекламній кампанії для просування схеми використовувалися розкішні автомобілі, вечірки в готелях і музичні кліпи, а жертв вивозили на легальні плантації канабісу, які були задіяні в афері.

Британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), яке брало участь в операції, заявило, що 180 тисяч людей вклали кошти в "JuicyFields", яку воно назвало "сумнозвісною і витонченою фінансовою пірамідою".

NCA також повідомило, що 11 квітня 42-річний чоловік з'явився в лондонському суді для початку процедури екстрадиції.

Поліція заблокувала банківські рахунки, на яких було 58 600 євро та 116 300 євро у криптовалюті, а також вилучила 106 тисяч євро готівкою.

Крім того, було накладено арешт на майно вартістю 2,6 мільярда євро.

Раніше стало відомо, що у Франції взяли під варту мера містечка Аваллон після того, як вдома у неї знайшли близько 70 кг канабісу.

Варто зазначити, що у Німеччині з 1 квітня набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. Австрія після цього вирішила посилити поліцейські перевірки на кордоні з Німеччиною.