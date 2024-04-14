В Испании полиция разоблачила банду в рамках расследования аферы с медицинским каннабисом

В Испании полиция разоблачила банду, которая в рамках аферы с медицинским каннабисом обманом присвоила 645 миллионов евро ($686 млн).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметили испанские правоохранители, банда создала маркетинговую систему и посещала международные ярмарки каннабиса, чтобы убедить жертв инвестировать в ее схему.

"Бизнес-модель, предложенная этой организацией, заключалась в использовании капитала, полученного от инвесторов, для развития партнерских отношений с целью финансирования выращивания конопли. С помощью этой системы они обещали жертвам прибыль от 70% до 168% в год, в зависимости от вида каннабиса, в который они инвестировали", – заявила пресс-секретарь испанской полиции Сильвия Гарридо.

Девять подозреваемых, имена которых не называются, были задержаны по подозрению в мошенничестве в Испании, Великобритании, Германии, Латвии, Польше, Италии и Доминиканской Республике.

По словам полиции, в рекламной кампании для продвижения схемы использовались роскошные автомобили, вечеринки в отелях и музыкальные клипы, а жертв вывозили на легальные плантации каннабиса, которые были задействованы в афере.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое участвовало в операции, заявило, что 180 тысяч человек вложили средства в "JuicyFields", которую оно назвало "печально известной и изощренной финансовой пирамидой".

NCA также сообщило, что 11 апреля 42-летний мужчина появился в лондонском суде для начала процедуры экстрадиции.

Полиция заблокировала банковские счета, на которых было 58 600 евро и 116 300 евро в криптовалюте, а также изъяла 106 тысяч евро наличными.

Кроме того, был наложен арест на имущество стоимостью 2,6 миллиарда евро.

Недавно во Франции взяли под стражу мэра городка Аваллон после того, как дома у нее нашли около 70 кг каннабиса.

Стоит отметить, что в Германии с 1 апреля вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. Австрия после этого решила усилить полицейские проверки на границе с Германией.