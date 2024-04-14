ЗМІ: Байден попередив прем’єра Ізраїлю, що США не долучаться до можливої відповіді Ірану

Президент США Джо Байден у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сказав йому, що Штати не будуть долучатися до будь-яких потенційних атакуючих дій проти Ірану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на анонімний коментар посадовця в адміністрації Байдена, знайомого зі змістом розмови.

Байден нібито сказав Нетаньягу, що результат нічної атаки Ірану та проіранських сил на Близькому Сході проти Ізраїлю останній може вважати перемогою, оскільки практично всі цілі були збиті і ситуація засвідчила військову перевагу Ізраїлю.

Він також сказав, що Сполучені Штати не будуть долучатися до потенційних атакуючих дій Ізраїлю проти Ірану.

Одночасно повідомляють, що Іран пригрозив ударами по американських базах на Близькому Сході, якщо США будуть співпрацювати з Ізраїлем у його можливій відповіді на повітряну атаку Ірану.

Нагадаємо, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Відбивати атаку допомагали військові США та Йорданії, в Ізраїлі заявили, що долучалися також Британія і Франція.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.