Іран викликав послів Британії, Франції та Німеччини через "подвійні стандарти"

Міністерство закордонних справ Ірану викликало в неділю послів Великої Британії, Франції та Німеччини після ударів Тегерана по Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомило агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

Три європейські країни засудили іранську ракетну атаку на Ізраїль, яка відбулася в ніч з суботи на неділю і стала відповіддю на бомбардування Ізраїлем іранського консульства в Сирії 1 квітня.

Директор з питань Західної Європи в Міністерстві закордонних справ Ірану звинуватив ці три країни в "подвійних стандартах", оскільки на початку квітня вони виступили проти розробленої Росією заяви Ради Безпеки ООН, яка б засудила атаку Ізраїлю на комплекс посольства Ірану в Сирії.

"Військові дії Ірану проти баз сіоністського режиму (Ізраїлю) цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії", – заявив іранський посадовець.

Нагадаємо, літаки Королівських ВПС Великої Британії збили "кілька" ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Французькі сили на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану проти Ізраїлю також збивали іранські ударні дрони.