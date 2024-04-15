Иран вызвал послов Британии, Франции и Германии из-за "двойных стандартов"

Министерство иностранных дел Ирана вызвало в воскресенье послов Великобритании, Франции и Германии после ударов Тегерана по Израилю.

Об этом, как пишет "Европейская правда" сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Три европейские страны осудили иранскую ракетную атаку на Израиль, которая состоялась в ночь с субботы на воскресенье и стала ответом на бомбардировку Израилем иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Директор по вопросам Западной Европы в Министерстве иностранных дел Ирана обвинил эти три страны в "двойных стандартах", поскольку в начале апреля они выступили против разработанного Россией заявления Совета Безопасности ООН, которое бы осудило атаку Израиля на комплекс посольства Ирана в Сирии.

"Военные действия Ирана против баз сионистского режима (Израиля) вполне вписываются в рамки права на законную оборону, предусмотренного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и являются ответом на ряд преступлений, включая недавнее нападение на посольский комплекс в Сирии", – заявил иранский чиновник.

Напомним, самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

Французские силы на Ближнем Востоке во время массированной воздушной атаки Ирана против Израиля также сбивали иранские ударные дроны.