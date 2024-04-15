Прем'єрка Латвії запропонувала кандидатку на пост глави МЗС

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у понеділок висунула дипломатку Байбу Браже на пост глави МЗС країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

Браже, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ, обіймала різні посади на дипломатичній службі, у тому числі була послом Латвії у кількох країнах.

Байба Браже фото: leta

З травня 2020 по літо 2023 року вона була заступницею генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії.

З претенденткою на посаду міністра зустрінуться парламентські фракції та президент Латвії.

Браже неофіційно згадували як найімовірнішу кандидатку на посаду глави МЗС одразу після того, як колишній міністр Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку через скандал із використанням спецрейсів.

Цьому передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.