Премьер Латвии предложила кандидатку на пост главы МИД

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в понедельник выдвинула дипломатку Байбу Браже на пост главы МИД страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

Браже, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, занимала различные должности на дипломатической службе, в том числе была послом Латвии в нескольких странах.

Байба Браже фото: leta

С мая 2020 по лето 2023 года она была заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии.

С претенденткой на должность министра встретятся парламентские фракции и президент Латвии.

Браже неофициально упоминалась как наиболее вероятный кандидат на должность главы МИД сразу после того, как бывший министр Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке из-за скандала с использованием спецрейсов.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.