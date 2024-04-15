Фон дер Ляйен: "Друзья Путина" хотят уничтожить Евросоюз изнутри

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне выборов в Европарламент предостерегла от поддержки политических "друзей Путина" – крайних правых и левых политических сил.

Об этом она рассказала в интервью RND, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что параллельно с захватнической войной Владимира Путина в Украине, антиевропейская деятельность его левых и правых экстремистских политических "друзей" растет в ЕС.

"Сейчас Европа переживает двойную атаку: извне и изнутри", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что угроза для Европы реальна, и не следует воспринимать ни демократию, ни общую Европу как должное.

"Сейчас мы подходим ко времени, когда мы должны отстаивать нашу демократию и эту Европу. Нападение на Украину показало, что многие слишком долго недооценивали и банализировали Путина и его запланированные действия. Не будем обманывать себя: "друзья Путина" хотят уничтожить Европейский Союз изнутри, путем процесса дезинтеграции", – заявила глава Еврокомиссии.

Она призвала демократические силы объединиться, а европейцев прийти на европейские выборы и укреплять политический центр.

"Путин хочет повлиять на все будущие решения на Западе в текущем году в свою пользу, выборы в Европарламент в июне, выборы в Восточную Германию в конце лета и выборы в США в ноябре."

Следует ожидать попыток манипуляций вокруг этих данных, потока ложных сообщений, а также срывов и провокаций, которые, если присмотреться, имеют свое начало в России. Мы должны держаться вместе и быть непоколебимыми, в том числе, последовательно продолжая оказывать помощь Украине", – сказала глава Еврокомиссии.

Недавно фон дер Ляйен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые, по ее словам, хотят "украсть будущее Европы".

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц предупредил об угрозах со стороны правых популистов, выступая накануне выборов в Европейский парламент в июне.