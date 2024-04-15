Боррель: Ближний Восток стоит на краю пропасти

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Исламской республики по Еврейскому государству.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью испанской радиостанции Onda Cero, сообщает Reuters.

По его словам, он ожидает ответа от Израиля на беспрецедентную воздушную атаку со стороны Ирана, но надеется, что она не приведет к дальнейшей эскалации.

"Мы стоим на краю пропасти и должны отойти от нее. Мы должны нажать на тормоза и включить заднюю передачу", – отметил топ-дипломат ЕС.

Он отметил, что в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между сторонниками жесткой линии, которые хотят возмездия, и "более умеренной и здравомыслящей" фракцией.

Последняя группа, по его словам, выступает за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".

Боррель, который поздно вечером в воскресенье разговаривал с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом, заявил, что ЕС должен иметь лучшие отношения с Ираном несмотря на санкции, которые Брюссель ввел против Исламской республики из-за ее программы ядерной энергетики и других вопросов.

"В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством, и чтобы на Ближнем Востоке был мир", – сказал он.

Накануне сообщалось, что Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.

Как известно, в ночь с 13 на 14 апреля Иран и проиранские силы в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами. Почти все их сбили военные Израиля и союзников.

В Тегеране намекнули, что считают свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.

Президент США Джо Байден, похоже, убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирана и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержки в этих действиях. Лондон также выразил надежду, что Израиль воздержится от мести.