Британія відкинула твердження Ірану, що він попередив про удар по Ізраїлю

Велика Британія заперечила слова влади Ірану про те, що той завчасно попередив про свій удар по Ізраїлю, який відбувся минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник прем'єр-міністра Ріші Сунака, повідомляє Reuters.

Речник очільника британського уряду прокоментував слова глави МЗС Ірану Хосейна Амірабдоллахіана, що Тегеран попередив сусідні країни та союзника Ізраїлю Сполучені Штати за 72 години про нанесення ударів.

"Я хотів би заперечити цю заяву", – сказав журналістам речник Сунака.

Він додав, що "в ширшому сенсі" Лондон "найрішучішим чином" засуджує удар Ірану по Ізраїлю.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право дати відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Літаки Королівських ВПС Великої Британії збили "кілька" ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.