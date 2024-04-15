Британия отвергла утверждение Ирана, что он предупредил об ударе по Израилю

Великобритания опровергла слова властей Ирана о том, что тот заблаговременно предупредил о своем ударе по Израилю, который состоялся в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель премьер-министра Риши Сунака, сообщает Reuters.

Представитель главы британского правительства прокомментировал слова главы МИД Ирана Хосейна Амирабдоллахиана, что Тегеран предупредил соседние страны и союзника Израиля Соединенные Штаты за 72 часа о нанесении ударов.

"Я хотел бы опровергнуть это заявление", – сказал журналистам представитель Сунака.

Он добавил, что "в более широком смысле" Лондон "самым решительным образом" осуждает удар Ирана по Израилю.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого не будет делать.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

Самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.